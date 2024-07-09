Энергодар, Запорожская область, 9 июля, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Новая ротация наблюдателей МАГАТЭ состоялась 9 июля на Запорожской АЭС, сообщили в пресс-службе станции.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В составе 21-й команды наблюдателей МАГАТЭ четыре инспектора», — заявили на станции.

Там отметили, что специалисты миссии продолжат оценивать состояние эксплуатационной и физической безопасности АЭС.

Российские военные совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасность при проведении ротации наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС, добавили в пресс-службе электростанции.

Как сообщало ИА Регнум, в начале СВО российские военные освободили от ВСУ город Энергодар, на территории которого находится ЗАЭС. В августе 2022 года на станции побывал директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, с 1 сентября 2022 года на Запорожской АЭС работает миссия международного атомного агентства.

В руководстве МАГАТЭ неоднократно заявляли, что обстрелы станции крайне опасны, но не уточняли, что ядерный объект обстреливает Украина. Российские силовики продолжают обеспечивать безопасность на станции и на маршрутах движения.

Гросси в июне заявил, что МАГАТЭ не может выступать с официальным обвинениями в контексте ударов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), поскольку якобы не обладает достаточной информацией для определения атакующей стороны.

26 июня пост радиационного контроля Запорожской АЭС в селе Великая Знаменка оказался полностью уничтожен в результате нанесённого ВСУ удара. В пресс-службе станции отметили, что такие посты необходимы для радиационного контроля окружающей среды санитарно-защитных зон и зон наблюдения. Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил, что потеря одного из пунктов радиационного контроля в Запорожской области не влияет напрямую на безопасность станции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев атаками на ЗАЭС и Энергодар ставит под удар ядерную безопасность Европы. Москва примет все необходимые меры, чтобы лишить Киев возможности наносить такие удары, добавила спикер МИД.