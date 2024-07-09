Оренбург, 9 июля, 2024, 15:53 — ИА Регнум. В Оренбурге родители везли ребёнка в клетке на колёсах. Об этом 9 июля сообщил местный телеканал UTV.

Кадр из видео

«По улицам Оренбурга ребенка везут в клетке. Как думаете почему?» — говорится в сообщении.

На кадрах женщина везёт девочку, которой около двух-трёх лет, в клетке на колёсах. В руках ребёнок держит игрушку. За ними идёт мужчина с чемоданом.

В комментариях подписчики предположили, что девочка сама захотела прокатиться на необычной «коляске», поскольку на видео она спокойно сидит и не плачет.

Как передавало ИА Регнум, в июне в Перми женщина выгуливала ребёнка, привязав к его руке верёвку. Отмечалось, что она применяла в отношении мальчика физическую силу. Следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (ст. 156 УК РФ).