Тбилиси, 9 июля, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» проводит «необдуманную и вражескую политику в отношении западных партнёров», и это приводит к ответным действиям, заявила 9 июля президент Грузии Саломе Зурабишвили в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Shakh Aivazov/AP/TASS Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Она прокомментировала решение США перенести грузино-американские ежегодные военные учения «Достойный партнёр» на неопределённый срок и отказ Евросоюза передать Грузии €30 млн, обещанные на укрепление обороны.

«Стоит обратить внимание на эти очень тяжёлые послания от двух наших близких друзей! Это ответ на необдуманную и вражескую политику правящей партии по отношению к ним, а также предупреждение населению», — написала Зурабишвили.

По её мнению, партнёры Грузии поставили грузинское общество перед выбором между «безопасным» прозападным будущим и нахождением в орбите России.

Отношения между Грузией и Западом начали резко портиться в апреле, когда «Грузинская мечта» решила принять закон об иностранных агентах. В июне, когда закон был окончательно принят, Госдеп США ввёл персональные санкции против ряда грузинских чиновников и членов их семей.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пригрозил, что Евросоюз «закроет дверь» для Грузии, если она продолжит курс, который Запад считает неприемлемым. Он добавил, что Брюссель будет искать, каким образом надавить на Тбилиси.

Служба внешней разведки России 9 июля опубликовала заявления, что США планируют добиться смены власти в Грузии после выборов в парламент республики, которые назначены на 26 октября. Для этого американская администрация подготовила информационную кампанию по дискредитации «Грузинской мечты». Кроме того, США собираются использовать Зурабишвили, чтобы разжечь антиправительственные настроения.