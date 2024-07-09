Москва, 9 июля, 2024, 17:18 — ИА Регнум. В Ингушетии начали снимать выездные серии детективного сериала «Наш спецназ», производством которого занимается кинокомпания «Триикс Медиа» по заказу Пятого канала. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба кинокомпании.

Правительство Ингушетии

Отмечается, что работа съёмочной группы продлится до конца июля. Для съёмок картины были выбраны самые живописные локации Ингушетии: горы, небольшие городки и сёла, старинные башни и ущелья.

Один из исполнителей главных ролей — Никита Василевский отметил, что поездка в Ингушетию должна «освежить будни питерского СОБРа». Он подчеркнул, что это другая атмосфера, другие пейзажи, истории.

«Всё это, я уверен, освежит будни питерского СОБРа. Наш внешний вид и костюмы тоже изменятся, но это секрет», — приводит пресс-служба его слова.

Исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения Ольга Жукова отметила, что Ингушетия — это удивительно красивая горная республика на юге России. Национальный колорит, особая энергетика и её уникальная культура, безусловно, привлекают производителей отечественных кинопроектов.

Режиссёром специальных серий выступил Виктор Шкуратов, а сценарий написал Андрей Лариков. Продюсерами выступили Инесса Юрченко, Юрий Шалимов, Сергей Щеглов и Марина Белова.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что такие проекты положительно влияют на развитие регионального кинематографа.

«Это уникальный шанс для наших артистов заявить о себе на всю Россию, для наших специалистов киноиндустрии получить бесценный опыт, а также замечательная возможность для зрителей страны увидеть красоту нашей республики, чтобы потом приехать сюда, пройти по знаковым местам и туристическим маршрутам», — приводит пресс-служба его слова.

Министр культуры Ингушетии Залина Льянова выразила уверенность, что это будет одной из лучших картин, снятых не только в Ингушетии, но и в России.

Как передавало ИА Регнум, 22 июня в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» в годовщину начала Великой Отечественной войны состоялась премьера документального фильма «Бессмертный Сталинград».

Фильм «Бессмертный Сталинград» — документальная лента, снятая в рамках патриотического проекта студенческого союза МГИМО «От сердца к сердцу». Кинокартину снимали на протяжении месяца в городе-герое Волгограде.

Фильм объединил подвиги, начало коренного перелома, личные истории из жизни детей Сталинграда, вклад в общее дело Победы, рассказ о современном Волгограде и людях, которые сегодня отстаивают интересы России за ленточкой, и многое другое.

Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев» открылся премьерой фильма «Авдеевка. Так выглядит война». Фестиваль прошёл с 28 по 30 июня на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ. В программе фестиваля 13 фильмов о героях специальной военной операции — бойцах и военных медиках, добровольцах фронта и тыла, военкорах и всех, кто стоит на защите Родины. Зрители увидели фильмы документалистов федеральных каналов и независимых журналистов.

Главный приз 77-го Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм американского режиссёра Шона Бейкера «Анора», в котором снялись российские актёры Юрий Борисов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова.