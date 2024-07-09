Екатеринбург, 9 июля, 2024, 16:00 — ИА Регнум. В Киргизии намерены возобновить обслуживание карт «Мир». В настоящее время профильные ведомства принимают для этого все необходимые меры. Об этом 9 июля журналистам заявил киргизский министр экономики Данияр Амангельдиев.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Сегодня этот вопрос на повестке стоит, мы ищем новые пути, новое программное обеспечение», ― подчеркнул он.

Министр пояснил, что Межбанковский процессинговый центр (МПЦ) разрабатывает свой собственный программный продукт.

«Думаю, что как только мы закончим этот процесс, он, безусловно, возобновит свою работу», ― сказал Амангельдиев.

Он также напомнил, что от обслуживания карт «Мир» Киргизия была вынуждена отказаться по требованию европейских партнёров, которым принадлежит программное обеспечение, используемое для обслуживания карт.

Как сообщало ИА Регнум, в Киргизии с 3 апреля все банки прекратили обслуживать российские карты «Мир». В операторе национальной платёжной системы «Элкарт» Межбанковском процессинговом центре уточнили, что такие меры приняли во избежание вторичных санкций США.

В пресс-службе Национального банка Киргизии пояснили, что Нацбанк не вмешивается в текущую деятельность банков, небанковских финансово-кредитных организаций и иных юридических лиц, поднадзорных Национальному банку.

Позднее в правительстве Киргизии заявили, что приостановка операций с картами российской платёжной системы «Мир» связана с угрозами обслуживающей программное обеспечение компании из Латвии. Председатель кабмина республики Акылбек Жапаров добавил, что страна приостановила обслуживание карт «Мир» временно и существуют определённые механизмы и мероприятия по этому вопросу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продолжающейся работе по ситуации с отказами зарубежных государств от операций с «Миром». По его словам, понятно, что страны опасаются первичных и вторичных санкций со стороны США, поэтому идут на такие шаги, но Москва продолжает с ними диалог для выработки алгоритмов, которые позволят полностью минимизировать риски.

Первой остановившей операции с картами «Мир» страной стала Армения, которая активировала это решение в ночь на 30 марта. Операции прекратило большинство банков республики, кроме «ВТБ Армения» — дочернего предприятия российского ВТБ. Аналогичное решение приняли в Казахстане, где ещё в феврале денежные переводы по картам «Мир» остановил банк «Фридом Финанс», а крупнейший банк Halyk Bank прекратил их обслуживание. В сентябре 2022 года приём карт российской платежной системы «Мир» приостановил единый процессинговый центр Узбекистана Uzcard.

26 июня первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин заявил, что, для того чтобы решить проблемы с международными переводами в условиях санкций, необходимо развивать любые, даже непопулярные способы расчётов.