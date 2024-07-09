Берн, 9 июля, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Власти Швейцарии ввели запрет на рекламу «Известий», «Российской газеты», агентства «РИА Новости» и базирующегося в Праге портала Voice of Europe. На их вещание ограничения накладывать не стали, говорится в сообщении на сайте правительства страны.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Департамент экономики, образования и научных исследований наложил запрет на рекламу четырех СМИ — «Голоса Европы», «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты» из-за пропагандистских и дезинформационных кампаний России», — указано в сообщении.

Отмечается, что страна не станет запрещать их вещание, несмотря на меры, принятые в Евросоюзе. В правительстве подчеркнули, что считают более эффективным противопоставлять «ложным заявлениям» факты, а не запрещать их.

Новые ограничения вступят в силу 9 июля в 18:00 по местному времени (19:00 мск).

Как сообщало ИА Регнум, с 25 июня Европейский союз ограничил доступ к трём российским СМИ — «Известиям», «Российской газете» и «РИА Новости». 17 мая Совет ЕС запретил вещание трёх российских медиа на территории стран Евросоюза. Согласно решению ЕС, эти российские СМИ должны полностью прекратить распространение через электронные средства массовой коммуникации любого контента.

Запрет на вещание в ЕС российских медиа стал продолжением зачистки информационного пространства от любых альтернативных точек зрения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что применение репрессивных мер в отношении российских СМИ не останется без реакции Москвы, ответные меры неизбежно последуют.

В качестве ответных мер Россия с 25 июня ввела ограничения доступа со своей территории к ресурсам 81 СМИ 25 стран ЕС. Ограничения распространяются на общеевропейских медиаоператоров. МИД отметил, что ограничил доступ к СМИ, которые систематически распространяют недостоверную информацию об СВО. Среди попавших под санкции оказались немецкие издания Der Spiegel и Die Zeit, испанские El Mundo, El Pais, EFE, итальянская La Repubblica, французская Le Monde и другие.

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