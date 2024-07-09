Москва, 9 июля, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 10 июля по видеосвязи проведёт совещание с членами правительства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин во время совещания с членами правительства РФ

Основной темой обсуждения станет развитие пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации.

«С докладами выступят заместитель председателя правительства России Виталий Савельев и руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалёв», ― говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также глава государства рассмотрит с членами правительства ряд текущих вопросов.

Как сообщало ИА Регнум, на предыдущем совещании с правительством 4 июля Владимир Путин обсудил развитие автомобильного туризма в России.

Как сообщил на встрече министр экономического развития Максим Решетников, в России в 2024 году ожидается увеличение внутреннего туристического потока на 7 млн поездок в сравнении с предыдущим годом. При этом в прошлом году жители и гости страны совершили 83 млн турпоездок — это на 20% превышает доковидный показатель.

Глава Минэкономразвития добавил, что всё большую долю в путешествиях по России занимает автомобильный туризм. По итогам 2023 года в стране на автомобилях было совершено 26 млн турпоездок, а к 2030 году ожидается двукратное увеличение этого показателя.