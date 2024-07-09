Ереван, 9 июля, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Армянское руководство получило обращения из нескольких стран, которые попросили Ереван убрать с орбиты спутники Hayasat-1 и Armsat-1, написала 9 июля газета «Жоговурд».

Global look press/John Pulsipher/imageBROKER.com

Эксперты ряда стран сообщили, что запущенные Арменией спутники якобы мешают работе других аппаратов. Они указали на «ошибки в расчётах» и заявили о «непрофессионализме армянских специалистов».

Информация появилась на фоне сообщения об уходе в отставку заместителя министра высокотехнологичной промышленности Армении Авета Погосяна, который курировал космическую сферу. Его уход издание связывает с неудачами в запуске спутников.

Со своей стороны Погосян заявил, что Hayasat — частный проект, а Armsat и сейчас функционирует «штатно и без проблем».

«И вообще — меня не увольняли, тем более по серьёзным причинам», — заявил Погосян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в 3 июля отправил Погосяна в отставку, сообщило издание. Эту должность Погосян занимал с 20 июня 2022 года. Ранее он проживал в США и работал там водителем такси, отметила газета.

Armsat-1 на орбиту запустили 26 мая 2022 года. Как сообщил Пашинян, его доставила в космос ракета-носитель SpaceX, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал. Аппарат по заказу Еревана изготовила испанская компания Satlantis.

Комментируя запуск, глава правительства заявил, что Армения вступила в эпоху космической деятельности, и добавил, что анонсировал появление в республике центра управления спутниками.

Запуск Hayasat-1 осуществили 1 декабря прошлого года. На орбиту его доставила ракета Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшая с аэродрома Ванденберг в США.

На Hayasat-1 присутствует надпись «Армения в космосе для науки». Спутник весит около одного килограмма. Он должен совершать оборот вокруг Земли каждые 90 минут. Главной целью его запуска учёные Армении назвали проверку возможностей аппарата в условиях космоса. Планировалось, что он проведёт на орбите пять лет.

Hayasat-1 создан в ходе совместной работы лаборатории космических исследований «Базумк» в Армении и американского «Центра научных инноваций и образования» (CSIE). Лаборатории «Базумк» работает в Армении при поддержке фонда научных инноваций и образования. Лицензию на космическую деятельность она получила в сентябре 2023 года и сразу приступила к испытаниям Hayasat-1.