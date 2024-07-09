Башкирия, 19 августа, 2002, 18:56 — ИА Регнум. Завтра, 20 августа, в Башкирском научно-исследовательском институте сельского хозяйства пройдет всероссийская научно-практическая конференция "Состояние и перспективы развития селекции плодово-ягодных культур и винограда". В его работе примут участие ведущие ученые-селекционеры России и руководители плодово-питомнических хозяйств Башкортостана.

Эта конференция также приурочена к 100-летию со дня рождения известного ученого-селекционера, заслуженного агронома Республики Башкортостан, лауреата Государственной премии СССР Лидии Николаевны Стреляевой. Именно она стоит у истоков развития виноградарства в республике. Лидия Николаевна, работая научным сотрудником по новым культурам Башкирской плодово-ягодной опытной станции в Кушнаренковском районе, вывела десять сортов и пять элитных гибридов винограда. Она - автор более 15 научных работ и рекомендаций по сортам и агротехнике винограда в суровых для этой культуры климатических условиях Башкортостана. В 1999 году впервые в Российской Федерации выведенные Стреляевой и запатентованные сорта "Александр", "Башкирский" и "Юбилейный" были включены в Госреестр селекционных достижений.

Сегодня сорта винограда, выведенные Лидией Стреляевой в Кушнаренковском опытно-производственном хозяйстве, пользуются большим спросом в хозяйствах и у садоводов-любителей не только нашей республики, но и на Урале и Украине, Алтае и Казахстане. Участники конференции посетят также и Кушнаренковское опытно-производственное хозяйство, где в настоящее время на виноградном участке изучается более 40 сортов и перспективных гибридов отечественной и зарубежной селекции.