Москва, 9 июля, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Москвич уехал в отпуск, оставив машину на парковке возле дома. Через пару дней после начала отпуска мужчина получил штраф за нарушение ПДД. Москвич обратился в полицию, оказалось, что его автомобиль угнали. Сообщил источник ИА Регнум.

Ведомости/ТАСС

26 июня в полицию позвонил 39-летний житель Москвы и сообщил об угоне своего автомобиля марки Mercedes-Benz. Мужчина рассказал, что узнал о пропаже машины довольно неожиданным образом. Несколько дней назад он уехал с женой на отдых в Санкт-Петербург. Пока супружеская пара гуляла по Северной столице и наслаждалась посещением музеев, кто-то похитил их транспортное средство и нарушил на нём правила дорожного движения. Получив штраф за угонщика, владелец понял, что пора обращаться в полицию.

«Поступило сообщение от владельца автомобиля Mercedes-Benz голубого цвета, который получил штраф, находясь в отпуске в другом городе. По возвращении в Москву, владелец обратится с письменным заявлением», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас полиция проводит проверку по данному факту.

Ранее ИА Регнум сообщал, что пятеро подростков в Красноярском крае угнали у отца одного из ребят автомобиль «Волга». Они хотели покататься, но поездка закончилась трагично, двое несовершеннолетних погибли в аварии.