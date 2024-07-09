Донецк, 9 июля, 2024, 15:05 — ИА Регнум. ВСУ потеряли несколько десятков военнослужащих в результате ударов в посёлке Новгородское (Нью-Йорк) под Горловкой в ДНР. Об этом 9 июля сообщила Lenta.ru.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Утром по позициям ВСУ в Нью-Йорке наносились массированные удары, в том числе авиацией. По данным объективного контроля, под обломками уничтоженных пунктов временного размещения и бывших укреплённых позиций остались десятки погибших», — заявили в силовых структурах ДНР.

Отмечается, что положение украинских формирований на этом участке фронта крайне нестабильно.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня российские военные поразили пункт управления ВСУ у посёлка Новгородское (Нью-Йорк) с помощью авиабомбы ФАБ-3000 с управляемым модулем планирования и коррекции.

12 июня российские военные мощными ударами авиабомб уничтожили позиции ВСУ в Новгородском. Удар одновременно наносился тремя ФАБами.