Москва, 9 июля, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Украинские боевики применяют против российских военных на херсонском направлении запрещенные отравляющие вещества. Об этом 9 июля рассказал разведчик группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России с позывным Небо.

TASS /Christophe Gateau/dpa

По словам разведчика, которые привела «Газета.Ru», ВСУ могли использовать на этом участке фронта фосген, который активно применяли как боевое отравляющее вещество в период Первой мировой войны.

«Ребята не знают, что с ним делать, если честно. Такая противная штука. Сейчас закончил тактическую медицину в военной академии, и вот был как раз случай на фронте с этим газом. То есть очень печальный опыт», — сказал он.

Фосген (дихлорангидрид угольной кислоты) является газообразным веществом с запахом прелого сена и удушающим действием. Применение отравляющих веществ в военных целях запрещено Гаагской декларацией от 1899 года. При этом одна из статей Конвенции о запрещении химического оружия гласит, что оборот фосгена подлежит контролю и его можно использовать исключительно в химической промышленности.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что ВС России нашли в одном из населённых пунктов ДНР под Авдеевкой лабораторию ВСУ по производству химического оружия. Он уточнил, что углублённый анализ смывов с оборудования и вытяжки показал наличие в пробах цианистого натрия, серной кислоты и следовых количеств цианид-анионов.

Начальник войск РХБЗ также указал на то, что за время проведения СВО было зафиксировано более 400 случае применения украинскими боевиками нелетальных токсичных химикатов. Кириллов подчеркнул, что киевский режим регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.

Он также рассказал, что США и ФРГ вместе с Киевом и техническим секретариатом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в очередной раз хотят обвинить Россию в якобы применении химического оружия в зоне СВО. Начальник войск РХБЗ отметил что Вашингтон уде выделил на эти цели порядка 400 тыс. долларов.