* внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Москва, 9 июля, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Вокруг режиссёра Евгении Беркович (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и драматурга Светланы Петрийчук (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) могло возникнуть полноценное экстремистское сообщество. Такое мнение 9 июля высказал руководитель лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ), религиовед Роман Силантьев, по результатам экспертизы которого фигурантки были привлечены к уголовной ответственности.

TASS / AP/TASS Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович

Второй Западный окружной военный суд Москвы признал виновными режиссёра Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в публичном оправдании терроризма и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии общего режима.

Силантьев положительно оценил этот приговор. Он считает, что суд принял верное решение, а также выразил мнение, что обе обвиняемые могли бы избежать более сурового наказания, если бы выбрали более профессиональных адвокатов.

Эксперт также подчеркнул, что художественные произведения можно и нужно оценивать на предмет экстремизма и терроризма, поскольку перечень экстремистских материалов в значительной степени состоит из них.

«И сейчас его пополнит »Финист — Ясный сокол» Беркович, несмотря на все полученные им «Золотые маски». Кстати, полагаю, что эта премия себя дискредитировала и подлежит ликвидации. Печально, что некоторые творцы до сих пор практикуют традицию «фиги в кармане», создавая оправдывающие терроризм произведения под видом антитеррористических. А потом такие спектакли показывают в учреждениях ФСИН вдовам игиловских (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) боевиков, тем самым убеждая их в правильности своего преступного выбора», — приводит Telegram-канал «Ценности.РФ» слова Силантьева.

Религиовед отметил, что на экспертов оказывалось давление в ходе процесса. Так, три автора деструктологической экспертизы, включая его самого, а также Галина Хизриева и Елена Замышевская получили сотни угроз, свидетели обвинения также подверглись травле, что привело к закрытию процесса.

Эксперт отметил, что в ход шли доносы, коллективные письма и угрозы его детям.

«У меня сложилось впечатление, что вокруг Беркович и Петрийчук возникло полноценное экстремистское сообщество. Особенно печально, что в кампании травли принимали участие сотрудники подведомственной Минкульту Росгосэкспертизы, о чём я постараюсь лично уведомить министра культуры», — добавил он.

Эксперт также прокомментировал письмо заместителя Российского федерального центра судебной экспертизы министерства юстиции РФ Георгия Омельянюка,в котором тот заявил, что деструктология не является наукой, поэтому данная экспертиза не имеет силы.

Силантьев отметил, что его позиция в структуре Минюста аналогична позиции Омельянюка. В стране есть не только Российский федеральный центр судебной экспертизы министерства юстиции, но и Экспертный совет по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции.

«И обе эти структуры не уполномочены делать заявления от имени Минюста. Так что Омельянюк явно превысил свои полномочия и вообще вышел далеко за пределы своей области науки — почвоведения», — пояснил религиовед.

По словам Силантьева, деструктология как политическая наука действительно работает. Она помогает оптимизировать уголовный процесс, повышает безопасность общества и позволяет противодействовать новым вызовам.

Он отметил, что Беркович и Петрийчук стали девятым и десятым лицами, которые были осуждены при помощи деструктологических экспертиз. Силантьев подчеркнул, что ему жаль жертв террористов, а не тех, кто их оправдывает.

Как передавало ИА Регнум, уголовное дело против Беркович и Петрийчук было возбуждено из-за поставленного ими спектакля «Финист — Ясный сокол». В пьесе женщины знакомились через соцсети с представителями радикального ислама. Режиссёра и драматурга задержали в мае 2023 года после публикации в Сети видео с читкой произведения. В нём следователи увидели признаки оправдания терроризма. Беркович и Петрийчук вину не признают.

Экспертиза доказала, что спектакль «Финист — Ясный сокол» героизирует боевиков группировки ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и идеологию радикального феминизма. В апреле 2024 года Росфинмониторинг внёс Беркович и Петрийчук в список экстремистов и террористов.

Суд также лишил осуждённых права заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение трёх лет. Сторона защиты намерена обжаловать решение суда.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать вынесенный судом приговор Беркович. Он напомнил, что Кремле никогда не комментируют решения суда, не будут делать это и сейчас.