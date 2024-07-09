Москва, 9 июля, 2024, 14:34 — ИА Регнум. «Волонтёры Победы» в разных регионах России провели праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения.

«Волонтёры Победы»

В рамках акции «Древо моей семьи» волонтёры рассказывали юным посетителям о важности семейных ценностей, а также предлагали узнать историю своей семьи и начать составление генеалогического древа.

В Санкт-Петербурге участники движения провели мастер-класс по семейной истории, а в Новгородской области прошёл «Семейный пикник», на котором также работала площадка «Волонтёров Победы». Добровольцы предлагали неравнодушным жителям города Боровичи заполнить своё генеалогическое древо, сложить голубя из бумаги и на скорость собрать карту с регионами России.

«В наших активностях приняло участие более трёхсот семей с детьми разного возраста, также с ними приходили бабушки и дедушки», — поделились добровольцы региона.

В Крыму к акции «Древо моей семьи» присоединились юные жители полуострова, проходящие образовательную программу в городском лагере. «Волонтёры Победы» провели интерактивный мастер-класс для участников смены и поделились, с чего можно начать изучение истории своей семьи.

Акция «Древо моей семьи» также прошла онлайн. А «Волонтёры Победы» в Тюменской области собрались командой, подключили муниципальные образования и рассказали, чему посвящён День семьи, любви и верности, отметили важность семейных ценностей, а также научили составлять семейное древо.

«Знание истории своего рода, своих предков является неотъемлемой частью ценностного отношения к семье. <…> Но многие потомки потеряли связь поколений и не владеют информацией о героическом прошлом своих предков. Наша задача — помочь семьям восполнить утерянные данные, сохранить память о героическом подвиге нашего народа и передать её новому поколению», — поделилась региональный координатор направления «Моя история» Ангелина Махотина.

В Ханты-Мансийском автономном округе в День семьи, любви и верности участники движения навестили семью тружеников тыла Ивана и Валентины Портнягиных. Эта счастливая семейная пара живёт в любви и согласии уже 68-й год.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Это у нас семейное» в День любви, семьи и верности подчеркнул, что укрепление семей является одной из приоритетных и важных задач для государства.

3 июля Путин назвал приоритетной общенациональной задачей улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей. Чем больше семей живут в гармонии и согласии, подчеркнул российский лидер, тем гуманнее и сильнее наше общество и увереннее его будущее.

Ранее глава государства отмечал необходимость улучшения демографической ситуации, поддержки рождаемости и многодетности и укрепления семейных ценностей.

1 июня российский лидер назвал детей и семейные ценности приоритетом России.