Нальчик, 9 июля, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Муж одной из женщин, не вставшей под гимн РФ на вручении аттестатов в школе в Нальчике, Андзор Халилов рассказал ИА Регнум, что у его супруги «варикоз и ей тяжело вставать». Также мужчина заверил, что его дочь-выпускница стояла во время гимна. Андзор сообщил, что не понимает ажиотажа и скандала вокруг этого случая, ведь в республике якобы никогда не вставали под гимн России в школах, потому что «никто с раннего возраста не приучает к этому детей».

Кадр из видео

29 июня на выпускном девятиклассников в школе № 33 города Нальчика в Кабардино-Балкарской Республике один из родителей снял видео во время звучания Государственного гимна России. На кадрах запечатлены родители школьников, которые отказались вставать под гимн. Вместе с ними неуважение к гимну РФ проявили и их дети, которые также остались сидеть. Один из выпускников даже закрыл уши руками.

По словам Андзора Халилова, чья супруга тоже предпочла сидеть во время гимна, у женщины якобы была уважительная причина. Мужчина поведал, что всего в семье шестеро детей и долгие годы его супруга Асият страдает от варикоза. Также Андзор добавил, что хоть его супруга и не встала под гимн РФ, но его дочь-выпускница стояла как полагается.

«Почему не говорят про мою дочь? Она стояла во время исполнения гимна. А насчёт жены и её варикоза — мы всё объяснили и даже справки показали о болезни. По мнению комментаторов некоторых, если бы я плохо к стране относился, я бы сказал дочке не вставать во время гимна. Не знаю, почему не вставали остальные, наверно, были у них какие-то свои причины», — заявил Андзор.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3900774" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Люди не встали со своих мест, во время исполнения российского гимна

Также Халилов рассказал, что этот случай не единственный в республике. По словам Андзора, такое происходит во всех школах на протяжении долгих лет, просто именно сейчас «почему-то» на это обратили внимание.

«Просто в республике такое везде, во всех школах. Многие не знают и не понимают, что нужно делать во время гимна. Это же надо с самых ранних возрастов объяснять. Я, например, впервые узнал, что за это штраф надо платить. У нас даже многие сотрудники правоохранительных органов не встают под гимн, потому что большого внимания к этому нет. Это же надо с ранних возрастов объяснять и учить, что такое гимн», — сказал Халилов.

В качестве примера мужчина привёл исполнение гимна на концертах, где многие не встают.

«Я впервые вижу, чтобы так жёстко реагировали. Почему-то когда на концертах люди сидят, то этому не придают такой огласки. А сейчас почему-то сразу так жёстко подошли к этому вопросу. Даже не дали людям нормально объяснить ситуацию. Сразу в отдел полиции и штрафы. Я не знаю, но, по-моему, это чересчур», — добавил житель Нальчика.

Ранее ИА Регнум сообщало, что после инцидента в школе № 33 в Нальчике на родителей составили административные протоколы за нарушение официального использования гимна России. Среди тех, кто не вставал во время гимна, — Карина Таова, супруга главного тренера сборной России по дзюдо Хасанби Таова, Шамиль Лелюкаев — топ-менеджер филиала ПАО «РусГидро» и его жена Аида Атакуева, сам Андзор Халилов — один из крупнейших застройщиков в Кабардино-Балкарии.