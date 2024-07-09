Москва, 9 июля, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы в ходе заседания 9 июля приняли во втором чтении законопроект о введении о прогрессивной шкалы налога на доход физических лиц (НДФЛ). Соответствующее решение опубликовали на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

РИА Новости/Нина Зотина

«Принять во втором чтении проект федерального закона № 639 663-8», — говорится в документе.

Как сообщало ИА Регнум, Минфин 28 мая представил проект закона о прогрессивной шкале налогообложения. Он предполагает, что ставка НДФЛ останется в размере 13% для тех, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей. Для граждан, получающих в год от 2,4 млн до 5 млн рублей, ставку предлагается повысить до 15%, а при доходе до 20 млн рублей — до 18%. Для тех, чей доход — до 50 млн в год, НДФЛ предлагают поднять до 20%, а в случае превышения этого значения — до 22%.

Кроме того, семьям с невысокими доходами будут возвращать 7% из выплаченных 13% подоходного налога. Таким образом, для них налоговая ставка составит 6%. Для оформления выплат можно будет подать заявление через «Госуслуги» или через Социальный фонд. Это коснётся примерно 4 млн семей с детьми. Глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что прогрессивная шкала НДФЛ затронет только часть населения с очень высокими доходами. Он также заявил, что после внедрения новой налоговой системы семьи с детьми должны оказаться в выигрыше.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что предложенные налоговые нововведения позволят обеспечить все нацпроекты и социальные программы. Изменения сделают налоговую систему более сбалансированной, подчеркнул он. 3 июля правительство внесло в Госдуму проект поправок к законопроекту о прогрессивной шкале НДФЛ. В них учли предложения парламента и бизнеса.