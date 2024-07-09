Пожар вспыхнул в четырёхэтажном жилом доме в Батайске
Пожар вспыхнул в четырёхэтажном жилом доме в Батайске, жильцов эвакуировали
Батайск, Ростовская область, 9 июля, 2024, 14:22 — ИА Регнум. В четырёхэтажном жилом доме в городе Батайске вспыхнул пожар, сообщили 9 июля в пресс-службе управления МЧС по Ростовской области.
«В Батайске горит кровля четырёхэтажки на 500 квадратных метрах», — сообщили в ведомстве.
Из подъезда горящего дома эвакуированы 20 жильцов. Порядка 50 специалистов МЧС работают над ликвидацией пожара, задействовано 15 единиц техники. В 13:30 мск пожару присвоили третий ранг сложности. Пожарные сообщили об угрозе распространения огня на соседний дом из-за плотной застройки.
Как сообщили очевидцы, пожар начался в находящемся рядом с многоквартирным домом сарае на улице Ворошилова. Затем вспыхнула крыша жилого дома № 11.
Как сообщало ИА Регнум, 9 июля в общежитии МГУ на проспекте Вернадского в Москве вспыхнул пожар. Людей эвакуировали из здания. Возгорание началось на девятом этаже.
В Челябинске 8 июля вспыхнул пожар в торгово-развлекательном центре «Фиеста» в северо-западном районе. Из здания эвакуировали порядка 200 человек. Пожар вспыхнул на втором этаже.