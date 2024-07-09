Москва, 9 июля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Победителями конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стали 32 семейных команды. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба конкурса.

АНО «Россия — страна возможностей»

8 июля, в День любви, семьи и верности, прошёл финал конкурса «Это у нас семейное», одного из важнейших событий Года семьи. Победителями стали 32 семейные команды, в составе которых 227 человек. Итоги конкурса подвели в Мастерской управления «Сенеж». В финале собрались 300 семей из 83 российских регионов и Республики Казахстан.

Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко сообщил, что президент России Владимир Путин поручил сделать конкурс «Это у нас семейное» ежегодным.

«Вы все — победители, потому что самая главная награда — это счастье и любовь, которые царят в ваших семьях. Мы видим, что взаимоуважение, любовь, бережное отношение к друг другу, сохранение традиций, уважение к старшим поколениям и забота о младших у вас передаются из поколения в поколение», — приводит пресс-служба слова Кириенко.

По его словам, по результатам конкурса в финале несколько семей набрали одинаковое количество баллов. Поэтому по решению Наблюдательного совета в первом сезоне конкурса «Это у нас семейное» не 30, а 32 команды победителей. Все они получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, которые можно направить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова отметила, что семейные проекты влияют на развитие общества и государства.

«Не так важно, кто сегодня победит, главное, что вы встретились и подружились, молодые учились у взрослых, взрослые у молодых, открывали в себе те качества, о которых не задумывались. Некоторые делегаты сегодня встретились с идейным вдохновителем конкурса «Это у нас семейное» — президентом России Владимиром Путиным. Эти семьи говорили, что они простые, но это совершенно не так. Вы все индивидуальные, вместе вы стали мощной движущей силой. Вы причастны к тем решениям, которые сегодня в поддержку семьи принял президент. Вы являетесь основой нашей страны, благодаря вашим традициям она сильная и независимая и показывает всему миру, как жить и развиваться. Спасибо, и в добрый путь», — цитирует пресс-служба её слова.

АНО «Россия — страна возможностей»

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка, член Наблюдательного совета конкурса Мария Львова-Белова поздравила семьи с Днём семьи, любви и верности. Она напомнила, что выросла в многодетной семье и сама стала матерью большой семьи.

По её словам, когда она участвовала в конкурсе «Лидеры России», ей хотелось, чтобы рядом были её близкие, которые могли бы разделить радость соревнований, нового общения, знакомств.

«Сегодня я поняла, что моя мечта сбылась и что вы проживаете это всё вместе. Вы не просто участвуете в конкурсе, а вы делаете великое дело — мотивируете, вдохновляете россиян на создание крепких, больших, многопоколенческих семей, и это самое главное», — заявила Львова-Белова.

Ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что конкурс «Это у нас семейное» стал интересным и народным проектом. Он поблагодарил участников за пример крепкой семьи, искренней любви и настоящей верности.

Победителями финала стали 32 команды, в составе которых 227 человек. Среди них 89 детей, 70 родителей, 40 представителей поколения бабушек и дедушек, три прадедушки и прабабушки. Самым юным победителям пять лет, а самому взрослому — 79 лет. Самые многодетные родители воспитывают 17 детей, самый большой стаж в браке участников — 55 лет.

АНО «Россия — страна возможностей»

В итоговый день участников ждала большая развлекательная и образовательная программа. Герой России, командир отряда Роскосмоса Олег Кононенко и космонавты Олег Чуб и Александр Гребенкин прислали видеообращение с Международной космической станции. Они показали 10 гербов, которые придумали семьи в ходе дистанционного этапа, а также поблагодарили конкурсантов за их труд.

На площадке конкурса прошли встречи со звездными гостями. Продюсер Яна Рудковская и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира, тренер и основатель академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» Евгений Плющенко приехали в Мастерскую управления «Сенеж» со старшим сыном Александром. Они ответили на вопросы конкурсантов, рассказали, в чем секрет семейного счастья и какие качества они прививают своим детям. А член Наблюдательного совета, генеральный директор, соучредитель лейбла Black Star Inc. Павел Курьянов поделился своим опытом семейной жизни.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля президент России назвал приоритетной общенациональной задачей улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей. Чем больше семей живут в гармонии и согласии, подчеркнул российский лидер, тем гуманнее и сильнее наше общество и увереннее его будущее. Он также отметил, что семья во все времена была и остаётся надёжной опорой для каждого человека.

Президент России на встрече с финалистами конкурса «Это у нас семейное» отметил, что ничто так не сплачивает, как совместная работа для достижения общего результата. Путин одобрил идею о том, чтобы конкурс «Это у нас семейное» стал ежегодным.

Семья шахтёров Авериных и Рыбаковых из Кемерово отметила, что совместное выполнение заданий сплотило их и подарило яркие эмоции. Они нашли новых друзей с похожими ценностями и взглядами на жизнь.

Представители одной из семейных команд выступили с предложением об использовании средств, оставшихся от основной части материнского капитала. Президент поддержал инициативу, отметив, что нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги. Он предложил для начала сделать эту сумму в 10 тысяч рублей, а потом рассмотреть возможность других шагов.

Путин также заявил, что для государства самая важная задача — укрепление семей. Президент поздравил финалистов конкурса с праздником семьи, любви и верности и пожелал им семейного счастья.

Политолог Александр Рудаков отметил, что президент России опирается на мнения и запросы семей при разработке мер семейной политики и создании новых проектов. Рудаков отметил, что Россия — это большая семья, в которой объединены люди разных поколений. Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что семья и дети являются основой его политики.