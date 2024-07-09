Киев, 9 июля, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Российские войска успешно продвигаются на купянском направлении в зоне специальной военной операции, из-за чего там складывается критическая ситуация для ВСУ, которая чревата провалом для Киева, заявил 9 июля в Telegram-канале украинский военный эксперт Константин Машовец.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он сравнил ситуацию с прорывом ВС России под посёлком Очеретино в ДНР в начале мая. Тогда российские бойцы за короткий срок освободили Очеретино и ряд других населённых пунктов.

«На купянском направлении, похоже, назревает кризис, схожий с «очеретинским прорывом», — написал Машовец.

Эксперт указал на то, что российским войскам осталось дойти до реки Оскол около 10 км.

Издание «Страна. ua» сообщило, по данным украинского военкора Богдана Мирошникова, что ВС России на купянском направлении продвинулись на 4 км в районе Песчаного. Дальнейшее продвижение позволит российским подразделениям не только выйти на оперативный простор, но и взять Купянск в «клещи», подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 1 июля заявил об освобождении российскими войсками села Степовая Новосёловка в Харьковской области. Подразделения ВС РФ также заняли более выгодные позиции.

Российский военный корреспондент указал на то, что Степовая Новосёловка находится в 17 км от Купянска, а также вблизи важной трассы Н-26 и железнодорожной станции Шапаривка. Кроме того, далее до Купянска нет крупных населённых пунктов, в которых обычно выстраивают оборону ВСУ. Таким образом, для российских войск есть возможность приблизиться к городу, добавил военный корреспондент Александр Коц.