Москва, 9 июля, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за гостеприимство и назвал российского лидера дорогим другом. 9 июля в Кремле начались официальные переговоры сторон.

РИА Новости/ Сергей Бобылев

Российский лидер отметил, что стороны находятся в постоянном контакте и фокусируют внимание на развитии торгово-экономических связей. Кроме того, президент России поблагодарил премьера Индии за внимание, которое он уделяет решению украинского кризиса мирным путем.

В свою очередь, премьер Индии назвал российского президента дорогим другом и поблагодарил за гостеприимство. Он также поздравил Путина с блестящей победой на президентских выборах.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля президент России и премьер Индии прибыли в Кремль и начали официальные переговоры. Встреча проходит в узком составе. Ранее в пресс-службе российского лидера сообщали, что главы двух государств планируют обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной и региональной повестки.

Перед этим они посетили павильон «Атом» на ВДНХ. В ходе осмотра экспозиции Путин рассказал премьер-министру Индии о том, что западные страны в 1990-е годы пытались ликвидировать российскую атомную отрасль.

Премьер-министр Индии 8 июля прибыл в Россию с официальным двухдневным визитом. Это первый визит Моди после того, как он в третий раз и первый за последние пять лет, вступил в должность главы правительства. Вечером 8 июля в резиденции Путина в Ново-Огарёво состоялась неформальная встреча лидеров России и Индии.