Москва, 9 июля, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит БРИКС, который состоится в Казани.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Уважаемый господин премьер-министр, мы будем рады видеть вас в Казани осенью этого года на саммите БРИКС», ― сказал Путин в ходе официальных переговоров глав государств, начавшихся в Кремле.

Также российский лидер пожелал Моди новых успехов в деле развития индийского государства.

Как сообщало ИА Регнум, Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным двухдневным визитом 8 июля. Это первый визит Моди после того, как он вступил в должность премьер-министра в третий раз, и первый за последние пять лет. Перед визитом в Москву Моди отметил, что Россия и Индия за последние десять лет наладили стратегическое сотрудничество в сферах энергетики, безопасности, торговли, здравоохранения, инвестиций, туризма.

Вечером 8 июля в резиденции президента России в Ново-Огарёво состоялась неформальная встреча лидеров двух государств. Моди высоко оценил приглашение российского лидера.

На 9 июля запланирована основная часть визита премьер-министра Индии. Как отметили в пресс-службе Кремля, на переговорах стороны также обсудят перспективы дальнейшего развития дружественных отношений между государствами.

Ранее Путин и Моди побывали на ВДНХ в Москве, где осмотрели инновационный павильон «Атом», где представлены экспозиция, посвящённая истории отечественной ядерной физики и атомного оружия. На выставке лидеров стран встретили первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров и глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Шестнадцатый саммит БРИКС пройдёт в Казани с 22 по 24 октября этого года. В 2024 году к БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка) присоединились пять стран — ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Таиланд и ещё 14 стран рассматривают в качестве кандидатов на членство в объединении.