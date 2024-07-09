Вашингтон, 9 июля, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Невролог Кевин Каннард, специализирующийся на болезни Паркинсона, посещал Белый дом не для осмотра президента США Джо Байдена, заявил 8 июля лечащий врач американского лидера Кевин О’Коннор, его письмо распространила пресс-служба Белого дома.

Susan Walsh/AP/TASS Президент США Джо Байден

Личный терапевт президента отметил, что Каннард работал с Байденом лишь на ежегодных медицинских осмотрах. Дополнительных посещений невролога американский лидер не совершал. По словам О’Коннора, Каннард уже долгие годы посещает клинику при Белом доме в рамках неврологической медпрактики, чтобы помочь «тысячам действующих» сотрудников.

«Подробное неврологическое обследование текущего года снова вселило уверенность, что нет результатов, соответствующих какому-либо мозжечковому или другому центральному неврологическому заболеванию, такому как инсульт, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона или восходящий боковой склероз», — написал О’Коннор.

Американская телерадиосеть CBS отметила, что письмо лечащего врача президента появилось после брифинга пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер 8 июля. На нём журналисты задали много вопросов касательно возможной болезни Байдена. Жан-Пьер, в свою очередь, рассказала, что президент США не лечится от болезни Паркинсона, но отказалась подтвердить визиты доктора Каннарда, сославшись на «соображения безопасности».

Как передавало ИА Регнум, 6 июля газета New York Post сообщила, что лечащий врач президента США в 2024 году принимал в Белом доме одного из ведущих американских неврологов, эксперта по болезни Паркинсона. Помимо Каннарда и О’Коннора, на встрече был кардиолог Джон Этвуд из того же медицинского центра в Бефесде, штат Мэриленд. Личность четвёртого участника установить не удалось.

В феврале врач-терапевт Байдена заявлял, что глава Белого дома имеет ряд заболеваний. По заключению врача, у Байдена диагностировано «обструктивное апноэ во сне», которое проявляется в виде прекращения легочной вентиляции. Заболевание может вести к снижению работоспособности и ухудшению памяти и интеллекта.

В июне работающие с Байденом люди рассказали об ухудшении его состояния. Так, по информации The Wall Street Journal, состояние и уровень вовлечённости президента Соединённых Штатов в дела за закрытыми дверьми переменчивы и показывают признаки ухудшения.