Москва, 9 июля, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали официальные переговоры в Кремле. Встреча проходит в узком составе.

Администрация президента России. Кадр из видео Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Ранее в пресс-службе российского лидера сообщали, что главы двух государств планируют обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной и региональной повестки.

Помимо этого, запланирована встреча с участием делегаций в формате рабочего завтрака.

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Как сообщало ИА Регнум, 8 июля Моди прибыл в Россию с официальным двухдневным визитом. Перед вылетом в Москву он отметил, что Россия и Индия за последние десять лет наладили стратегическое сотрудничество в сферах энергетики, безопасности, торговли, здравоохранения, инвестиций, туризма.

Вечером 8 июля в резиденции президента России в Ново-Огарёве состоялась неформальная встреча лидеров двух государств. Моди высоко оценил приглашение Путина.

9 июля Путин и Моди приехали на ВДНХ, чтобы осмотреть инновационный павильон «Атом». Кроме того, индийский премьер сообщил, что страна откроет два новых консульства в России — в Казани и Екатеринбурге.