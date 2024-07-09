Варшава, 9 июля, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Польский актёр театра и кино, сценарист, режиссёр и педагог Ежи Штур, известный по исполнению ролей в таких фильмах, как «Дежа Вю» и «Сексмиссия», ушёл из жизни в возрасте 77 лет. Об этом 9 июля сообщил порталу Onet сын актёра Мачей Штур.

Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Ежи Штур

Отмечается, что Ежи Штур в течение долгого времени боролся с онкологическим заболеванием, а также перенёс инфаркт. В ночь на 9 июля актёра доставили в больницу, где он скончался.

Ежи Штур родился 18 апреля 1947 года в Кракове и начал работать актёром в краковском Старом театре в 1971 году. В России он известен по исполнению ролей в комедиях «Сексмиссия» («Новые амазонки») (1984), «Кингсайз» (1987) и советско-польской ленте режиссёра Юлиуша Махульского «Дежа вю» (1989).

Актёр снялся в общей сложности в более чем 60 кинолентах, в том числе в фильмах польского режиссёра Анджея Вайды. Кроме того, Ежи Шутр сам снимал фильмы, а также написал несколько автобиографических книг.