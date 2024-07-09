Алма-Ата, Казахстан, 9 июля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Технологические прорывы существенно влияют на мировую экономику, и современный бизнес становится всё более автоматизированным и глобализированным. Такое мнение высказал глава Freedom Holding Тимур Турлов на форуме «New vision: Сила бизнеса» в Алма-Ате. По словам Турлова, сегодня самое важное для развития — инвестиции в знания и технологии, именно они становятся ключевыми драйверами роста компаний.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

Турлов отметил, что автоматизация и внедрение инноваций в банке и других направлениях позволяют выполнять ранее длительные и затратные процессы практически бесплатно и мгновенно. Так, Freedom Bank всего за несколько месяцев смог стать лидером по выданной ипотеке в Казахстане, когда сделал полностью цифровой ипотечный продукт в 2022 году.

Однако эта же история приводит к увеличению штата, так как предполагает работы с новыми видами рисков, включая комплаенс, IT-риски и вопросы кибербезопасности. «Современные банки не могут обходиться меньшим количеством сотрудников, чем 30 лет назад, поскольку процесс требует больше профессионалов. Сам по себе бизнес ускоряется и усложняется с каждым годом с огромной скоростью», — отметил Турлов. По его словам, главный дефицит сегодняшнего дня — это дефицит квалифицированных кадров.

CEO Freedom отметил, что для процветания страны необходим высокий уровень образования. «Миру нужно больше высококвалифицированного труда. Если у вас скучная, неинтересная и низкооплачиваемая работа, вы находитесь под максимальной угрозой», — заявил Турлов. Он призвал казахстанцев инвестировать в себя и своё образование, особенно в понимание новых технологий, искусственного интеллекта (ИИ). «Необязательно писать LLM модели (большие языковые модели, на которых строится ИИ. — Прим. ред.), чтобы выиграть конкуренцию, достаточно научиться ими пользоваться», — подчеркнул он.

При этом, по мнению Тимура Турлова, не надо бояться, что технологии «победят» людей. «Люди, которые не используют искусственный интеллект, проиграют тем, кто его применяет», — отметил он. Предприниматель подчеркнул необходимость инвестирования в навыки и знания современных технологий, — как на персональном уровне, так и с точки зрения бизнеса.

«Таким глобальным, как сейчас, мир еще никогда не был. Еще никогда не было возможности создавать так быстро цифровые продукты и продавать их по всему миру из любой точки. Полезный продукт может завируситься и собрать миллионы пользователей без затрат на маркетинг», — заявил Турлов.

Глава и владелец Freedom Holding считает, что для того, чтобы страна была богатой, в ней должен быть высокий уровень образования. Тимур Турлов отметил, что Казахстан имеет огромный потенциал благодаря своему географическому положению и богатым ресурсам, росту населения. Он подчеркнул, что стране нужно активно инвестировать в современное образование и технологии, чтобы оставаться конкурентоспособным на мировом рынке.

Одной из главных задач бизнеса и правительств Турлов назвал снижение цифрового неравенства и обеспечение доступа к качественному образованию для максимально широкого числа граждан.

Freedom Holding Турлова со штаб-квартирой в Алма-Ате работает в 20 странах, постоянно инвестирует в технологии. Как сообщалось в последнем годовом отчете компании, общие инвестиции холдинга в стартапы превысили $170 млн. После выхода этих показателей международное агентство S&P повысило прогнозы по рейтингам компаний экосистемы Freedom сразу на две ступени — до «позитивного».