Вашингтон, 9 июля, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Государственный долг США достиг критической отметки в $35 трлн, это делает практически невозможным продолжение заимствований. Об этом заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на форуме Европейского центрального банка в Синтре.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Путь, по которому мы идём, неприемлем, это не вызывает сомнений. Нам нужно что-то предпринимать, и лучше сделать это раньше, чем позже», — привела его слова «Газета.Ru».

Отмечается, что эксперты уверены в том, что альтернативных способов покрытия расходов бюджета и дефицита у США нет, поэтому госдолг будет и дальше расти.

Ранее аналитики Уильям Ругер и Томас Сэвидж в статье для американского журнала The National Interest предположили, что увеличение бюджетных расходов и госдолга может привести к серьёзным проблемам в экономике США, что напрямую повлияет на обороноспособность страны.

Как отметил корреспонденту ИА Регнум доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб, в мире сложилась патовая ситуация с госдолгом США. По мнению эксперта, правление Джо Байдена привело к тому, что долг достиг беспрецедентной величины и продолжает расти на фоне рецессии и ухудшения всех остальных макроэкономических показателей. Байден и его окружение, напротив, предлагают увеличить налоговое бремя, пояснил он.

По его словам, санкционное давление, которое США оказывают на неугодные им страны, такие как Россия, Китай и другие, подталкивает эти государства к решению прийти к исходному положению. Тогда в США действительно наступит крах. И это понимают в Вашингтоне, поэтому и ведут такую агрессивную политику и пытаются отвлечь внимание общественности от этих проблем. Зависимость экономики России от доллара снижается, причём снижается качественно и в больших объёмах, подчеркнул экономист.

Президент России Владимир Путин 7 июня заявил, что американская экономика ничем не обеспечена, США условно задолжали мировой экономике 54,3 трлн долларов. Глава государства заявил, что Бреттон-Вудская система, которая была основана на золотом эквиваленте, давно умерла.

В начале года бюджетное управление Конгресса США опубликовало доклад, согласно которому к концу 2034 года ожидается непрерывный рост американского государственного долга и достижение исторического антирекорда. Уточняется, что к концу 2024 года госдолг США составит 99% ВВП, а к концу 2034 года он достигнет 116% ВВП. Это будет самый высокий уровень, зарегистрированный когда-либо.