Мелитополь, 9 июля, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием микроавтобуса в Мелитополе, в результате которого погибли пять человек, сообщили в пресс-службе регионального управления.

Евгений Милованов ИА Регнум

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — заявили в ведомстве.

Следствием предварительно установлено, что утром 9 июля микроавтобус, двигавшийся от Васильевки в сторону Мелитополя при пересечении железнодорожного переезда, врезался в товарный поезд. Состав двигался в сторону станции Волноваха.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3900749" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ДТП в Запорожкской области

Из семи людей, находившихся в салоне авто, пятеро погибли. Двоих пострадавших доставили в областную мелитопольскую больницу, отметили в СК.

Следователи прибыли на место происшествия, им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, пассажирский микроавтобус ехал по трассе Москва — Симферополь из Михайловки в сторону Крыма, в нём находились направлявшиеся на операцию люди с сопровождающими. Глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута отметил, что авария произошла на Новобогдановском переезде.