Тырныауз, Кабардино-Балкария, 9 июля, 2024, 12:55 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии сотрудники полиции пресекли деятельность экстремистского сообщества и задержали десятерых подозреваемых. Об этом 9 июля сообщило республиканское МВД в Telegram-канале.

МВД по Кабардино-Балкарской Республике

Ими оказались местные жители в возрасте от 26 до 54 лет.

По данным правоохранителей, в 2017 году житель города Тырныауз вовлёк в сообщество девять человек.

«Участники так называемого «шариатского патруля» на территории Тырныауза и его окрестностей находили граждан, чьё поведение и образ жизни, по их мнению, не соответствует их религиозно-экстремистским убеждениям», ― уточнили в ведомстве.

Члены экстремистской группы оказывали на потерпевших психологическое давление, причиняли им телесные повреждения, в том числе били палками, сообщили в МВД.

Преступное сообщество действовало до ноября 2023 года. От действий подозреваемых пострадали 14 человек.

Против организатора возбудили уголовное дело по статье о создании экстремистского сообщества, в отношении остальных задержанных ― уголовное дело по статье об участии в экстремистском сообществе.

Как сообщило ИА Регнум, 24 июня Южный окружной военный суд вынес приговор организатору и трём членам ячейки террористического сообщества, функционировавшего в исправительной колонии в Дагестане.

По данным следствия, они распространяли экстремистскую и террористическую идеологию, призывали после освобождения распространять идеологию терроризма и вовлекать в неё новых лиц, создавать незаконные вооружённые формирования.

Фигурантов приговорили к заключению на сроки от восьми до 20 лет лишения свободы.