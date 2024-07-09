Москва, 9 июля, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Кремль не комментирует опубликованную в индийских СМИ информацию о соглашении президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди уволить индийцев, служащих в ВС России, сообщил 9 июля на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Мы эту тему никак не комментируем», — подчеркнул представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, 9 июля телекомпания NDTV сообщила, что Путин и Моди на встрече договорились об увольнении служащих в российской армии индийцев. По информации телеканала, Россия согласилась содействовать их возвращению на родину. Отмечалось, что почти два десятка индийцев обманным путём отправили в зону вооружённого конфликта на Украине. Агенты пообещали им высокооплачиваемую работу. В ходе боевых действий погибли по меньшей мере двое индийцев, уточнил телеканал.

Моди прибыл в Россию с официальным визитом 8 июля. Это первый визит Моди после того, как он вступил в должность премьер-министра в третий раз. Последний раз он был в России в 2019 году, когда приезжал во Владивосток. В Москве он был в 2015 году.

9 июля российский лидер и премьер Индии приехали на ВДНХ в Москве, где они намерены осмотреть инновационный павильон «Атом». В нём представлена экспозиция, посвящённая истории отечественной ядерной физики и атомного оружия, а также технологиям для использования ядерной энергии для мирных и оборонных целей. Ранее 9 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Моди посетят ВДНХ и проведут переговоры в узком и расширенном составах.