Мелитополь, 9 июля, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Появились кадры с места столкновения микроавтобуса с пассажирами и поезда в Запорожской области на трассе Москва — Симферополь.

Евгений Милованов ИА Регнум

На кадрах видны обломки микроавтобуса. Машина оказалась практически полностью разрушена в результате удара. Её от железнодорожных путей отбуксировал трактор.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3900743" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ДТП в Запорожкской области

Также оператор заснял носилки, на которых в машину погружают тело одного из погибших.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. ГАИ организовало объезд через близлежащие населённые пункты.

Как сообщало ИА Регнум, столкновение маршрутки и поезда произошло утром 9 июля в Запорожской области. В микроавтобусе, который шёл из Михайловки в сторону Крыма, ехали люди, которых должны были оперировать, а также сопровождающие. В общей сложности в маршрутке находились семь человек.

Как сообщил глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута, пять человек погибли, двоих госпитализировали в областную больницу в Мелитополе.