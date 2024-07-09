Появились кадры с места ДТП с маршруткой и поездом в Запорожской области
Появились кадры с места столкновения маршрутки и поезда в Запорожской области
Мелитополь, 9 июля, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Появились кадры с места столкновения микроавтобуса с пассажирами и поезда в Запорожской области на трассе Москва — Симферополь.
На кадрах видны обломки микроавтобуса. Машина оказалась практически полностью разрушена в результате удара. Её от железнодорожных путей отбуксировал трактор.
Также оператор заснял носилки, на которых в машину погружают тело одного из погибших.
На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. ГАИ организовало объезд через близлежащие населённые пункты.
Как сообщало ИА Регнум, столкновение маршрутки и поезда произошло утром 9 июля в Запорожской области. В микроавтобусе, который шёл из Михайловки в сторону Крыма, ехали люди, которых должны были оперировать, а также сопровождающие. В общей сложности в маршрутке находились семь человек.
Как сообщил глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута, пять человек погибли, двоих госпитализировали в областную больницу в Мелитополе.