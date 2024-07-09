Киев, 9 июля, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве сообщил об итогах переговоров в письме председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза, заявило 8 июля украинское интернет-издание «Европейская правда» со ссылкой на текст документа.

Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«В письме премьер-министр Венгрии уверяет, что во время визита не выдвигал никаких предложений и не высказал никакого мнения от имени Европейского совета или Европейского союза, а утверждения об обратном безосновательны», — говорится в публикации.

Орбан также в письме заявил, что Европе нужен мир, а блокирование дипломатических каналов и отсутствие прямого диалога между сторонами мешают мирному урегулированию кризиса. Глава венгерского правительства также призвал остановить конфликт, в противном случае, по его мнению, в ближайшие месяцы будут более драматические события на фронте.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры Путина и Орбана в Москве прошли 5 июля. После этого венгерский премьер заявил, что его главной задачей на время председательства в Совете Евросоюза будет обеспечение мира в Европе. Он также назвал визит в Россию одним из шагов своей мирной миссии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Орбан продемонстрировал волю к диалогу и Москва оценивает это весьма позитивно. Официальный представитель Кремля также предположил, что венгерский премьер ещё расскажет коллегам по НАТО о впечатлениях от поездки.