Париж, 9 июля, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Прокуратура Парижа начала расследование против лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен, её подозревают в нарушении правил финансирования избирательной кампании в 2022 году. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС Глава парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен

«Прокуратура Парижа недавно начала судебное расследование в связи с подозрениями в незаконном финансировании кампании Марин Ле Пен на президентских выборах 2022 года», — говорится в материале.

Отмечается, что перед этим Национальная комиссия по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP) подала жалобу о превышении установленного законом лимита расходов на «раскрутку» кандидата.

По информации телеканала, подозрения из-за предвыборной кампании вызвала не только Ле Пен, но судебное разбирательство начато только в отношении неё.

Как сообщало ИА Регнум, второй тур досрочных парламентских выборов во Франции прошёл 7 июля. По его итогам победу одержала коалиция левых «Новый народный фронт», который получил 182 места в Национальном собрании. На втором месте оказалась коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе», члены которой займут 168 мест в парламенте.

Третий результат показала коалиция Марин Ле Пен «Национальное объединение», за которыми 143 места. По итогам голосования партия республиканцев получила 45 мест. Ещё 39 мест распределили между остальными движениями.