Киев, 9 июля, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский готов к началу мирных переговоров. Такое мнение высказал украинский писатель Сергей Майдуков в статье для издания Newsweek.

Czarek Sokolowski/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Теперь ясно, что он склоняется к переговорам», ― отметил писатель.

Он пояснил, что Зеленский оказался в сложной ситуации из-за того, что любой его шаг в направлении эскалации конфликта или его прекращения может подорвать политическую стабильность на Украине. По словам Майдукова, Зеленский не сталкивался с более жёстким решением за всё время на посту главы государства.

«Согласие на условия России на переговорах может подорвать его рейтинг и спровоцировать массовые протесты по всей стране. И наоборот, продолжение [конфликта] ведёт страну к политической, экономической и демографической катастрофе», — пишет Майдуков.

Писатель также указал на то, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак ранее заявил о вероятности приглашения представителя России на следующий саммит по Украине.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве заявил, что посредниками в переговорах по урегулированию конфликта между Украиной и Россией могут выступить только США, ЕС и Китай.

При этом Зеленский в очередной раз заявил о безальтернативности его так называемой «формулы мира» и отказался от других возможных предложений по завершению конфликта. Он отметил, что решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отправиться в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным являлось его личной инициативой и не было согласовано с Киевом.

5 июля в Москве прошли переговоры Путина и Орбана, который назвал свой визит следующим этапом мирной миссии.

Также главарь киевского режима раскритиковал премьер-министра Индии Нарендру Моди за встречу с Путиным. По его словам, она стала для него «большим разочарованием». Зеленский считает, что действия индийского премьера представляют собой сокрушительный удар по мирным усилиям.

Путин 5 июля заявил, что украинское руководство всё ещё не готово отказаться от продолжения конфликта до победного конца.