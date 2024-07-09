Москва, 9 июля, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Причиной разрушений в здании детской больницы «Охматдет» в Киеве стало падение украинской ракеты ПВО, заявил 9 июля на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Александр Казаков/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов касательно удара по госпиталю, призвал руководствоваться заявлением Министерства обороны России, которое исключило, что имели место удары по каким-то гражданским целям.

«И в котором указано, что речь идёт о падении украинской ракеты ПВО», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Вооружённые силы России при ведении боевых действие принципиально не совершают ударов по гражданским объектам.

Ранее военная администрация Киева сообщила, что якобы в результате ракетного удара по Киеву в Святошинском районе возник пожар в помещении одного из предприятий, в Шевченковском районе пострадала детская больница «Охматдет».

Как сообщало ИА Регнум, МИД назвал бесчеловечными попытки киевского режима использовать трагедию с детской больницей в Киеве для пропаганды. Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что киевский режим сразу начал обвинять Россию в «преднамеренном убийстве» детей, не сообщив, что около пострадавшей от удара ПВО ВСУ клиники находится завод «Артём», а также комплекс зданий минобороны и склады украинской армии. Спикер МИД подчеркнула, что Киев давно использует гражданские объекты военных целях, а украинские боевики прикрываются мирными жителями и такими объектами, в том числе прицепляя вагоны с военной техникой и бойцами к пассажирским составам.

8 июля Минобороны опровергло обвинения в ударе по гражданским объектам Украины. В ведомстве добавили, что фотографии и видеозаписи с мест разрушений свидетельствуют о падении украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса, в черте города. Заявления Киева в Министерстве обороны назвали провокацией в преддверии саммита НАТО, запланированного на 9–11 июля.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что страны Запада, вероятно, решили использовать утверждения о якобы ударе России по больнице в Киеве как повод для дальнейшей эскалации украинского конфликта.