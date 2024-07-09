Париж, 9 июля, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в конце концов вынужден будет встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров о разрешении украинского конфликта. Такое мнение 8 июля высказал генерал армии Франции Николя Ришу в эфире YouTube-канала LCI.

Алексей Даничев/POOL/ТАСС Владимир Путин

«Я думаю, что на сегодняшний день рано или поздно ему [Зеленскому] придётся идти и договариваться с Путиным, потому что никаких побед на поле боя у Украины нет, и она находится в крайне невыгодном положении», — сказал он.

Французский военный отметил, что полная капитуляция одного из участников вооружённого конфликта является исключительным случаем в истории, а потому, по его словам, сторонам противостояния, так или иначе, придётся искать пути выхода из него дипломатическим путём.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима 8 июля выступил с утверждением, что посредниками в переговорах по урегулированию украинского конфликта могут быть только США, ЕС и Китай. Зеленский также в очередной раз назвал свою так называемую «формулу мира» якобы единственно возможным вариантом разрешения конфликта.

Позднее в этот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что президент России является убеждённым сторонником поиска решений украинского конфликта путём дипломатии. Он напомнил, что Москва всегда была за проведение переговоров с участием всех заинтересованных сторон.

Президент России 5 июля отметил, что украинские власти утратили легитимность, а потому у них почти нулевые шансы на победу на выборах. Глава государства добавил, что в Киеве отвергают мысль о прекращении огня, чтобы длить военное положение и не проводить выборы.

Путин в конце мая отмечал, что после утраты Зеленским легитимности в связи с окончанием президентского срока единственной легитимной властью на Украине остаются, вероятно, парламент и спикер Рады. Российский лидер уточнил, что украинская конституция во время военного положения предусматривает продление полномочий Рады, но не полномочий президента страны.