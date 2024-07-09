Кызыл, 9 июля, 2024, 12:02 — ИА Регнум. В оздоровительном лагере «Чагытай» в Тыве отравились 34 ребёнка, 31 из них госпитализировали в больницу, сообщил в Telegram-канале глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

Донат Сорокин/ТАСС

«Держу на личном контроле ситуацию с отравлением детей после отдыха в оздоровительном лагере «Чагытай», — написал Ховалыг.

Он отметил, что в Инфекционную больницу Тувы поступил 31 школьник с симптомами острой кишечной инфекции. Один ребёнок находится в тяжелом состоянии, состояние остальных детей опасений не вызывает. Ещё трём назначили амбулаторное лечение, добавил глава региона.

По его информации, дети находились в лагере в 1-ю летнюю смену. Симптомы отравления проявились сразу после возвращения с отдыха.

Министерство образования совместно с Минздравом Тывы проведут в лагере «Чагытай» проверку. Также глава республики поручил организовать проверочные выезды в другие оздоровительные лагеря.

Как сообщало ИА Регнум, изначально с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировали 18 детей, отдыхавших в летнем оздоровительном лагере в Тыве. Специалисты устанавливают причинно-следственную связь групповой заболеваемости, проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мер. Отобраны пробы биологического материала от контактных лиц и персонала лагеря, пробы пищевых продуктов и сырья, смывов с объектов внешней среды.

В начале июля стало известно о массовом отравлении детей в лагере в Башкирии. В лагере «Уральские зори», расположенном в деревне Зелёная Поляна в Абзелиловском районе республики после посещения столовой к медикам обратились около 40 несовершеннолетних. Региональное следственное управление приступило к процессуальной проверке. Его руководителю Владимиру Архангельскому поручено возбудить дело и доложить в центральный аппарат СК о ходе и результатах расследования.

В конце июня массовое отравление детей произошло в Пензе. По данным региональной прокуратуры, за медпомощью обратились более 30 подопечных оздоровительного центра «Белка». Некоторых поместили в медицинский изолятор. Проводится процессуальная проверка.