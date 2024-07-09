Москва, 9 июля, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Чрезвычайный и полномочный посланник первого класса в отставке Владимир Стариков скончался 7 июля после тяжёлой болезни. Бывший посол в Республике Гайана ушёл из жизни в возрасте 77 лет, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

Пресс-служба МИД России Владимир Стариков

«Департамент по работе с соотечественниками за рубежом Министерства иностранных дел с глубоким прискорбием извещает, что 7 июля после тяжелой болезни скончался чрезвычайный и полномочный посланник 1-го класса в отставке Владимир Стариков», — сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что дипломат отличался широким профессиональным кругозором, исключительной работоспособностью, чутким отношением к людям.

Стариков окончил Ленинградское высшее инженерное морское училище им. адмирала Макарова. В 1984 году завершил обучение в Дипломатической академии. С 1992 по 1997 год он был советником-посланником посольства России в Армении. С 1997 по 2002 год занимал должность заместителя директора Четвертого департамента стран СНГ. С 2002 по 2007 год был послом России в Кооперативной Республике Гайана. С 2008 по 2012 год работал заместителем директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом.