Москва, 9 июля, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины с помощью беспилотников пытались атаковать территорию двух российских регионов. Дроны сбили над Астраханской и Белгородской областями. Об этом 9 июля сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«В период с 08:20 по 10:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над территорией Астраханской области. Ещё один дрон сбили над территорией Белгородской области.

Как сообщало ИА Регнум, в течение ночи 9 июля российские средства ПВО нейтрализовали и уничтожили 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Как уточнили в Минобороны, над территорией Астраханской области российские военные подавили, перехватили и уничтожили пять дронов. Также подавили или ликвидировали 21 беспилотник ВСУ над территорией Ростовской области, семь — в Курской области, три — в Белгородской области и два — в Воронежской области.

Об успешном отражении российскими военными массированной атаки беспилотников украинской армии в Астраханской области ранее также сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. Он уточнил, что атаку совершили на объекты на территории северной части области. По данным главы региона, в результате действий ВСУ никто не пострадал.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, два мирных жителя села Ржевка в Шебекино получили ранения в результате атаки украинских беспилотников. По его словам, за прошедшие сутки в результате атак Вооружённых сил Украины на регион погибли по меньшей мере четыре человека, ещё 20 человек получили ранения. Кроме того, в медицинские учреждения направили 17 пострадавших. Состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжёлое. По последним данным, число пострадавших в результате атаки ВСУ на Шебекинский городской округ увеличилось до шести.