Москва, 9 июля, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Чистая прибыль «Сбера» за первое полугодие 2024 года выросла на 5,6%, до 768,7 млрд рублей, при рентабельности капитала 22,9%. Об этом заявил глава «Сбера» Герман Греф.

Иван Шилов ИА Регнум Сбер

Розничный кредитный портфель вырос на 2,6% за месяц и на 8,1% с начала года, превысив 16,8 трлн руб. Частным клиентам в июне было выдано кредитов на рекордные с начала года 763 млрд руб. Это связано с повышенным спросом на ипотечные кредиты в преддверии сокращения государственных программ льготной ипотеки.

Количество активных розничных клиентов превысило 109 млн человек. «В июне мы привлекли рекордный с начала года объем средств физических лиц в размере около 900 млрд рублей. Наши обновленные условия для вкладчиков пользовались высоким спросом, и, как следствие, темп роста вкладов превысил 4% за месяц», — заявил Греф.

В течение июня число клиентов по всем вкладам и накопительным счетам «Сбера» возросло на 1 млн, а количество новых вкладов — на 1,6 млн. В конце июня «Сбер» продлил действие максимальной ставки до 18% годовых по вкладу «Лучший %». «Лучший %» — самый популярный вклад в линейке «Сбера», в нем сберегают деньги более половины клиентов банка.

Корпоративный кредитный портфель увеличился на 1,2% за июнь и на 4,4% за первое полугодие и достиг 24,3 трлн руб. Средства юридических лиц с начала года выросли на 1,9%, до 11,1 трлн руб.

«Финансовые результаты «Сбера» за январь–июнь подтверждают, что компания остаётся успешной даже в обстановке высоких процентных ставок и перегрева отдельных сегментов кредитного рынка», — говорит главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян. По ее словам, ключевым инвестиционным индикатором, позволяющим прогнозировать дальнейший рост котировок акций эмитента, является увеличение клиентской базы во всех операционных сегментах в условиях жесточайшей конкуренции. «Здесь «Сбер» продолжает реализовывать свои конкурентные преимущества в виде более емкой и всеохватывающей программы лояльности, а также бесшовной синергии со всеми сервисами экосистемы», — пояснила она.

По словам Авакимян, финансовые результаты «Сбера» подтверждает успешную реализацию новой стратегии развития на 2024–2026 гг., основанной на человекоцентричности. Такие решения получили признание у экспертов: «Сбер» получил 7 наград конкурса «Лучшие социальные проекты России». Например, школьный и студенческий акселераторы «Сбера» стали лауреатами в категории «Поддержка малого и среднего бизнеса». Программы реализуются бесплатно для всех желающих с 2021 года, за это время в них приняли участие 195 тысяч ребят со всей страны, они создали более 3,5 тысячи бизнес-проектов.