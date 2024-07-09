Москва, 9 июля, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Из-за пожара из общежития Московского государственного университета на проспекте Вернадского эвакуируют находящихся в здании людей. Об этом 9 июля сообщили в оперативных службах.

Иван Шилов ИА Регнум

Представитель оперативных служб в беседе с ТАСС рассказал, что пожар вспыхнул на девятом этаже здания дома студента МГУ на проспекте Вернадского.

«Из окна идёт чёрный дым, проводится эвакуация», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля в бухте Инал в Краснодарском крае загорелась сухая трава на горе на 1-м участке Центрального пляжа. Из-за этого с расположенных около бухты баз отдыха эвакуировали людей.

Позднее в этот же день в региональном управлении МЧС сообщили о полной ликвидации пожара в бухте Инал в Туапсинском районе. В работах по тушению огня участвовали 79 человек и задействовали 12 единиц техники, включая вертолёт, который сбросил в общей сложности свыше 150 кубометров воды.

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