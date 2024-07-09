Москва, 9 июля, 2024, 11:15 — ИА Регнум. На встрече премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин договорились об увольнении служащих в российской армии индийцев. Нью-Дели ведёт активную работу по возвращению своих граждан из зоны конфликта на Украине, сообщила телекомпания NDTV со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Россия согласилась уволить всех индийцев, служащих в её армии, и содействовать их возвращению», — говорилось в материале.

Телекомпания отметила, что почти два десятка индийцев обманным путём отправили в зону вооружённого конфликта на Украине. Агенты пообещали им высокооплачиваемую работу. В ходе боевых действий погибли по меньшей мере двое индийцев, уточнил телеканал.

Как сообщало ИА Регнум, Моди прибыл в Россию с официальным визитом 8 июля. Это первый визит Моди после того, как он вступил в должность премьер-министра в третий раз. Последний раз он был в России в 2019 году, когда приезжал во Владивосток. В Москве он был в 2015 году.

В тот же день российский лидер и премьер Индии провели неформальную встречу в резиденции в Ново-Огарёво. Моди отметил, что всегда приятно побывать дома у друга.

9 июля президент России и премьер Индии в рамках второго дня визита главы индийского правительства в Россию посетят ВДНХ и проведут переговоры в узком и расширенном составах. На ВДНХ запланировано посещение павильона «Атом». Также пройдёт достаточно важное протокольное мероприятие, за которым последуют российско-индийские переговоры в формате официального завтрака.