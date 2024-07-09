Москва, 9 июля, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Москва собирается продолжать углублять отношения с Пхеньяном во всех сферах. Об этом 9 июля заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отправку курсантов из КНДР в Россию.

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«В развитие тех договорённостей, которые были достигнуты по результатам недавнего визита президента [России Владимира] Путина в Пхеньян, мы намерены и дальше развивать и углублять наши отношения во всех возможных сферах с нашим одним из ближайших соседей», — сказал он.

Ранее 9 июля стало известно, что северокорейская делегация в составе представителей Военного университета имени Ким Ир Сена приедет в Россию. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, работники военного образования Корейской народной армии уже вылетели из КНДР.

Как сообщало ИА Регнум, Песков 8 июля заявил, что российская сторона не согласна с подходом южнокорейских властей о необходимости выбрать «одну из двух Корей». Представитель Кремля подчеркнул, что де-факто Пхеньян является партнёром России, а Сеул присоединился к антироссийским санкциям Запада.

Президент России 18 июля посетил Пхеньян с государственным визитом и провёл там встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Главы двух государств также подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. В нём в том числе предусмотрена помощь друг другу в случае агрессии в отношении одного из участников соглашения.