Москва, 9 июля, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Во вторник, 9 июля, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в рамках второго дня визита главы индийского правительства в Россию посетят ВДНХ и проведут переговоры в узком и расширенном составах. Об этом 9 июля на брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Он напомнил, что накануне главы государств пообщались в неформальной обстановке, один на один.

«Сегодня продолжается официальный визит премьер-министра Индии Моди в Россию. Они с президентом Путиным начнут рабочий день вместе с посещения ВДНХ. Они осмотрят павильон атомной энергии «Атом», один из интереснейших павильонов в экспозиции ВДНХ», ― уточнил представитель Кремля.

Потом они отправятся в Кремль, где состоится беседа Путина и Моди, сначала в узком составе. Затем пройдёт достаточно важное протокольное мероприятие, за которым последуют российско-индийские переговоры в формате официального завтрака.

«Большие делегации с двух сторон, доклады профильных руководителей ведомств», ― добавил пресс-секретарь российского лидера.

Он также сообщил, что на вечер у Путина запланированы закрытые рабочие встречи и совещания.

Как сообщало ИА Регнум, Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным двухдневным визитом 8 июля. Это первый визит Моди после того, как он вступил в должность премьер-министра в третий раз, и первый за последние пять лет. Перед визитом в Москву Моди отметил, что Россия и Индия за последние десять лет наладили стратегическое сотрудничество в сферах энергетики, безопасности, торговли, здравоохранении, инвестиций, туризма.

Вечером 8 июля в резиденции президента России в Ново-Огарёво состоялась неформальная встреча лидеров двух государств. Моди высоко оценил приглашение российского лидера.

В ходе второго дня визита индийского лидера в РФ главы государств проведут официальные переговоры. На 9 июля запланирована основная часть визита премьер-министра Индии. Стороны проведут переговоры в узком и широком составе, обсудят актуальные вопросы международной повестки.

Как отметили в пресс-службе Кремля, на переговорах стороны также обсудят перспективы дальнейшего развития дружественных отношений между государствами.