Шебекино, Белгородская область, 9 июля, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Шебекинский городской округ увеличилось до шести, сообщил 9 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Известия/Андрей Эрштрем

«Количество пострадавших увеличилось до шести человек. В селе Новая Таволжанка в результате атаки торгового объекта ранены три человека», — сообщил Гладков.

Одна женщина получила контузию и сотрясение головного мозга. Её госпитализировали в горбольницу Белгорода. В это же учреждение доставили мужчину с осколочным ранением руки.

Другую мирную жительницу увезли в областную клиническую больницу с тяжёлой минно-взрывной травмой руки, осколочными ранениями ног и туловища и огнестрельным переломом костей ноги.

Губернатор также сообщил о госпитализации мужчины в селе Вознесеновка. В результате атаки украинских дронов он получил множественные осколочные ранения руки. В этом селе после удара БПЛА загорелась кровля ещё в одном частном жилом доме.

Как сообщало ИА Регнум, утром 9 июля Гладков написал в Telegram о ранении двух мужчин в села Ржевка в Шебекинском городском округе. Мирные жители получили осколочные ранения в результате атаки украинских беспилотников. Глава региона также сообщил об ударах украинской армии по социальным объектам в Новой Таволжанке и о возникшем после атаки БПЛА пожаре в частном доме в Вознесеновке.

Минобороны РФ утром 9 июля сообщило, что над Белгородской области ночью российские силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских дрона самолётного типа. Всего над территорией России за ночь дежурные силы ПВО сбили 38 БПЛА ВСУ. Больше всего дронов (21 беспилотник) сбили над Ростовской областью.