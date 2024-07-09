Нью-Дели, 9 июля, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Первый за пять лет визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию и встреча с президентом РФ Владимиром Путиным свидетельствует о снижении влияния США в мире. Такое мнение в статье китайского издания Global Times высказал индийский аналитик, обозреватель С. Л. Кантан.

РИА Новости/Сергей Бобылев

Он напомнил, что США пытаются втянуть Индию в сферу своего военно-политического влияния в регионе, используя давние сложные отношения Нью-Дели и Пекина. Однако настроить индийское руководство против России у администрации главы Белого дома Джо Байдена не получается.

Также не оправдались надежды Вашингтона на ухудшение отношений России и Индии после начала конфликта на Украине. Индия заняла нейтральную позицию в отношении Украины, а Моди отказался присутствовать на мирном саммите в Швейцарии, напомнил аналитик. Несмотря на санкции, Нью-Дли продолжает укреплять свои торговые и дипломатические отношения с Москвой.

Кроме того, индийский премьер значительно усилил взаимодействие Индии и России в военных вопросах — они рассматривают сотрудничество в областях совместного производства оружия, доступа к военным объектам, совместного развертывания войск, военных кораблей и истребителей, заявил Кантан.

«Подводя итог, можно сказать, что американская империя оказалась все более неактуальной. Таким образом, Индия — как и большая часть Глобального Юга — принимает стратегическую двусмысленность и многополярность. У США есть выбор: либо присоединиться к этому новому и мирному многополярному миру, либо стать озлобленным и изолированным гегемоном», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным двухдневным визитом 8 июля. Это первый визит Моди после того, как он вступил в должность премьер-министра в третий раз, и первый за последние пять лет. Перед визитом в Москву Моди отметил, что Россия и Индия за последние десять лет наладили стратегическое сотрудничество в сферах энергетики, безопасности, торговли, здравоохранении, инвестиций, туризма.

Вечером 8 июля в резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёво состоялась неформальная встреча лидеров государств. Моди высоко оценил приглашение российского лидера.

В ходе второго дня визита индийского лидера в РФ главы государств проведут официальные переговоры. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на 9 июля запланирована основная часть визита премьер-министра Индии. Стороны проведут переговоры в узком и широком составе, обсудят актуальные вопросы международной повестки.

Как отметили в пресс-службе Кремля, на переговорах стороны также обсудят перспективы дальнейшего развития дружественных отношений между государствами.