Москва, 9 июля, 2024, 10:10 — ИА Регнум. На территории Российского биотехнологического университета на севере Москвы выполнена половина от общего объема работ по благоустройству. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве российской столицы Пётр Бирюков. Он пояснил, что цель проекта — формирование образовательно-досугового пространства.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Бирюков

«В этом году проводим благоустройство территории Российского биотехнологического университета, который является флагманом научных разработок в сфере биотехнологий и здоровьесбережения», — отметил Бирюков. На территории вуза, рассказал он, реализуется проект создания «Биогорода». «По просьбам студентов обновим территорию, сделаем ее более функциональной», — сообщил заместитель мэра Москвы.

Цель проекта, который реализуют специалисты Комплекса городского хозяйства столицы, сформировать образовательно-досуговое пространство, где преподаватели смогут внедрять современные практики обучения, а горожане — посещать различные мероприятия и образовательные программы, заниматься спортом, отдыхать. По словам Бирюкова, на территории Российского биотехнологического университета будут созданы условия для применения и демонстрации результатов инновационных разработок.

Как рассказал Пётр Бирюков, на территории университета будут созданы три полноценные функциональные зоны. В первой появятся павильоны для коворкингов и лектория, летняя открытая сцена с медиаэкраном и амфитеатром, зона отдыха и самоподготовки, сухой фонтан. Во второй зоне обустроят спортивный мини-кластер, «гастропарк» с местами для отдыха. На территории третьей зоны будет организована универсальная площадка для игр с мячом, рядом с которой разместят небольшую трибуну.