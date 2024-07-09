Париж, 9 июля, 2024, 10:09 — ИА Регнум. В скором времени Североатлантический альянс столкнётся с неминуемыми трудностями в экономической сфере, что отразится на его военных возможностях и сплочённости. Такое мнение 9 июля высказал французский эксперт в области внешней и оборонной политики, отставной генерал Доминик Делавард.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Хорошая [для России] новость состоит в том, что США и ЕС в ближайшее время войдут в период больших экономических трудностей», — привела его слова Lenta.ru.

По мнению эксперта, это повлияет и на возможности, и на сплочённость НАТО, однако руководство блока при новом генеральном секретаре Марке Рютте продолжит быть «ястребиным и русофобским», хотя средств для действия у нового генсека не будет, а поиск компромиссов между членами альянса окажется для Рютте более сложным.

Вместе с тем, по словам Делаварда, НАТО не изменит риторику в отношении России и Китая, однако вынуждено будет снизить интенсивность из-за разницы в экономическом росте между входящими в блок странами Запада и лагерем выступающих за многополярный мир государств.

«Эта разница неизбежно приведет к изменению баланса военной мощи между двумя лагерями. Поэтому НАТО Запада придется снизить тон и адаптировать напор своей риторики к снижающейся экономической и военной мощи», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля агентство Reuters написало, что НАТО по разрабатываемым обновлённым военным планам нужно от 35 до 50 бригад для отражения якобы возможно нападения России. По словам автора публикации, формирование таких бригад численностью от 3 до 7 тыс. военных каждая может столкнуться с серьёзными трудностями.

Позднее в этот же день капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил ИА Регнум, что Россия победит в украинском конфликте, пока альянс соберёт дополнительные бригады для якобы «защиты» от неё. Эксперт подчеркнул, что Москва не собирается ни на кого нападать.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал бредом разговоры о возможном нападении Москвы на Евросоюз, подчеркнув, что подобные заявления служат лишь оправданием для гонки вооружений. Глава государства констатировал, что отношения России с рядом европейских государств на данный момент деградировали и это произошло не по вине российской стороны.