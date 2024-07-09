Москва, 9 июля, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Появились кадры объективного контроля уничтожения колонны военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Видео в Telegram-канале опубликовало Минобороны России.

Кадр из видео

«Расчёт ОТРК «Искандер-М» нанёс ракетный удар по вскрытой разведкой колонне ВСУ в населённом пункте Стецковка Сумской области», ― говорится в сообщении ведомства.

После прилёта ракеты по лесопосадке в небо поднялись десятки клубов дыма от детонирующих боеприпасов. В Минобороны уточнили, что в результате удара российские военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов, 20 военных автомобилей для перевозки боеприпасов и личного состава ВСУ и до 65 бойцов украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России 7 июля опубликовало кадры уничтожения двух американских пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ с помощью ОТРК «Искандер». В военном ведомстве уточнили, что пусковые установки и радиолокационную станцию «Жираф» уничтожили у города Южного в Одесской области.

Министерство обороны России 6 июля показало кадры уничтожения позиции зенитного ракетного комплекса С-300 украинской армии в районе Коптева в Полтавской области. Удар российские военные нанесли расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 8 июля сообщил, что группировка Вооружённых сил России «Север» нанесла удары по скоплениям личного состава и военной технике трёх бригад украинский армии в Сумской области. Всего за сутки ВСУ на шести направлениях в зоне СВО потеряли до 1940 бойцов.