Донецк, 9 июля, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Бойцы двух бригад украинской армии ушли с занимаемых позиций у посёлков Евгеновка и Новосёловка Первая в ДНР. Об этом 9 июля сообщили в силовых структурах республики.

Иван Шилов ИА REGNUM

Представитель силовых структур рассказал, что в районах указанных населённых пунктов сложилась не самая лучшая для украинских боевиков ситуация.

«Там стояли две бригады, и их личный состав ушёл вглубь своей обороны. Не выдержали натиска», — проводит его слова издание «Абzац».

Киевский режим понёс на этом участке линии боевого соприкосновения большие потери живой силы и военной техники, в том числе американские БМП Bradley и танк Abrams, а также три пикапа, добавил представитель силовых структур.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что армия России каждый день продвигается вперёд на территории республики. Он уточнил, что в результате этого линия фронта отодвигается от обстреливаемой со стороны украинских боевиков Горловки.

Ранее в этот же день командир российского танкового соединения с позывным Рубин рассказал, что разведчики армии России смогли без единого выстрела захватить в плен две смены бойцов ВСУ и занять опорный пункт в глубине украинской обороны на территории Харьковской области. Военный уточнил, что разведчикам поставили сложную боевую задачу зайти на 2,5 км вглубь обороны украинских боевиков.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об освобождении армией России населённого пункта Чигари в ДНР. Военный добавил, что войска группировки «Центр» также улучшили тактическое положение на этом участке фронта.