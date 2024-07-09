Вашингтон, 9 июля, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки намеренно распространяют недостоверную информацию об ударе по медучрждению для детей Охматдет в столице Украины. Об этом 9 июля заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Полиция Украины

Дипломат добавил, что в случившемся американская сторона обвинила Россию.

«В США лицемерно умалчивают, что поразивший гражданскую инфраструктуру боезаряд оказался украинской ракетой ПВО. Мы не впервые наблюдаем за тем, как киевский режим внаглую списывает собственные варварские преступления на Российскую Федерацию», — заявил дипломат, слова которого привели в Telegram-канале дипмиссии.

Посол подчеркнул, что истерия по поводу пострадавшей больницы в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.

Антонов уверен, что на фоне произошедшего США следует прекратить поставки киевскому режиму оружия, от которого гибнут мирные жители в России и на Украине.

«Но реальность такова, что инцидент с разрушенной больницей, случившийся накануне саммита НАТО в Вашингтоне, судя по всему, воспринят западными покровителями Киева как «превосходный подарок» для обоснования дальнейшей эскалации конфликта и продолжения войны до последнего украинца», — резюмировал посол.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля военная администрация Киева распространила информацию о том, что в результате ракетного удара по украинской столице якобы пострадала детская больница Охматдет в Шевченковском районе города. Кроме того, из-за удара будто бы начался пожар в помещении одного из предприятий в Святошинском районе.

Министерство обороны России опровергло эти сообщения. В ведомстве отметили, что утверждения киевского режима о якобы намеренном ударе РФ по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности. В Минобороны заявили, что к разрушениям в Киеве привело падение ракеты украинской системы ПВО.